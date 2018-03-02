Бернарду Силва: "Хотим выиграть АПЛ как можно быстрее"

Теги манчестер ситиарсенал лондонбернарду силва

Бернарду Силва: "Хотим выиграть АПЛ как можно быстрее"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва, комментируя победу над "Арсеналом", дал понять, что "горожане" стремятся как можно быстрее оформить чемпионство.

"Мы провели прекрасный матч, особенно первый тайм. Команда не теряла концентрацию. Мы очень рады, что опережаем "Манчестер Юнайтед" на целых 16 очков. Хотим выиграть АПЛ как можно быстрее" - приводит слова Силвы BBC.

Не пропустите: "Манчестер Сити" повторил достижение 63-летней давности. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов