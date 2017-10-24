Бернарду Силва избежал наказания от Футбольной ассоциации Англии

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела эпизод с назначением пенальти в матче "Манчестер Сити" – "Бернли".

Напомним, что арбитр указал на "точку" после фола на полузащитнике "горожан" Бернарду Силве.

Однако португальца заподозрили в симуляции в том эпизоде, в связи с чем он изучался специальным комитетом. В итоге "ныряния" в действиях Силвы не обнаружено, поэтому футболист избежал наказания.

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