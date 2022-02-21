Бернарду Силва мечтает о "Реале"

Фото: инстаграм Силвы\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Сити" Бернарду Силва хотел бы в своей карьере сыграть в мадридском "Реале", сообщает Calciomercato.

По информации источника, игра в королевском клубе является мечтой португальца и он верит, что на определенном этапе своей карьеры он сможет ее осуществить.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" по личной просьбе главного тренера команды Хосепа Гвардиолы хочет продлить контракт с хавбеком.

В нынешнем сезоне Силва сыграл 25 матчей в рамках АПЛ, в которых сумел отличиться семью забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

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