Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским

Теги манчестер ситибернарду силвабенжамен менди

Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским

Хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силва могут наказать за пост в твиттере. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, считает, что футболист допустил неуместное высказывание о футболисте.

Вчера, 22 сентября, португалец опубликовал фото Бенжамена Менди в детстве ядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?". После этого твита игрока стали обвинять в расизме, из-за чего ему пришлось удалить снимок.

Организация Kick It Out призывает применить к игроку санкции.

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