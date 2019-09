Бернарду Силва может быть наказан за твит про Менди, который сочли расистским

Хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силва могут наказать за пост в твиттере. Организация Kick It Out, занимающаяся борьбой с расизмом, считает, что футболист допустил неуместное высказывание о футболисте.

Вчера, 22 сентября, португалец опубликовал фото Бенжамена Менди в детстве ядом с персонажем, изображенным на упаковке конфет Conguitos, и написал: "Угадайте, кто?". После этого твита игрока стали обвинять в расизме, из-за чего ему пришлось удалить снимок.

Bernardo Silva has fully fucked it hasn’t he pic.twitter.com/Dowf1r0Gcm