Бернарду Силва может войти в сделку по трансферу Кейна в "Манчестер Сити"

Теги манчестер сититоттенхэмхарри кейнтрансферыбернарду силварахим стерлинг

Бернарду Силва может войти в сделку по трансферу Кейна в "Манчестер Сити" Фото: инстаграм Бернарду

"Манчестер Сити" не оставляет попыток заполучить форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По сведениям Daily Mail, "Сити" готов включить в сделку хавбека Бернарду Силву. Ранее "горожане" рассматривали кандидатуру Рахима Стерлинга, однако он отказался переходить в "Тоттенхэм".

Отмечается, что "шпоры" требуют за Кейна 177 миллионов евро, однако "Сити" не готов предложить более 150 миллионов. Клуб надеется, что "Тоттенхэм" согласится на включение в сделку других игроков для снижения цены.

Читайте также: Кейн готов вернуться к тренировкам с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru
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