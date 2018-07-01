Бернарду Силва надеется, что Роналду продолжит выступать за сборную Португалии

Теги бернарду силвапортугалиякриштиану роналду

Бернарду Силва надеется, что Роналду продолжит выступать за сборную Португалии

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва надеется, что Криштиану Роналду продолжит выступать за национальную команду.

"Это решение может принять только сам Роналду. Он фантастический игрок, иначе его я не могу описать. Надеюсь, Криштиану ещё будет играть, с возрастом он становится лучше" - сказал Силва.

Не пропустите: Роналду сделал заявление по своему будущему в сборной Португалии. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов