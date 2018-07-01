Бернарду Силва надеется, что Роналду продолжит выступать за сборную Португалии
Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва надеется, что Криштиану Роналду продолжит выступать за национальную команду.
"Это решение может принять только сам Роналду. Он фантастический игрок, иначе его я не могу описать. Надеюсь, Криштиану ещё будет играть, с возрастом он становится лучше" - сказал Силва.
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