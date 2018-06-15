Бернарду Силва: "Не буду просить Давида Силву обменяться футболками"

Вингер сборной Португалии Бернарду Силва высказался о предстоящей встрече на поле со своим одноклубником по "Манчестер Сити" Давидом Силвой из национальной команды Испании.

"Испания - фаворит на победу на Чемпионате Мира. Мы много разговаривали в клубе о предстоящей встрече с Давидом Силвой. Я много раз играл против друзей, и играть против него будет приятно. Но я не буду просить его обменяться футболками, потому что я уже обменивался с ним, когда играл в "Монако". Конечно же, это будет особенный матч", - цитирует 23-летнего португальца Squawka.

Напомним, Семин определил фаворита в противостоянии Испании и Португалии. | soccernews.ru