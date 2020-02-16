Бернарду Силва не исключил возможность ухода из "Манчестер Сити"

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Бернарду Силва не исключил возможность ухода из "Манчестер Сити"

Португальский полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что он хотел бы вернуться в "Бенфику".

"Я могу повторить то, о чем говорил ранее. Я разочарован, что ушел из "Бенфики" раньше времени. Думаю, что я вернусь. Если я понадоблюсь клубу, то вернусь", - приводит слова Силвы Record.

Силва является воспитанником "Бенфики", но провел за лиссабонский клуб всего три матча. В нынешнем сезоне он провел за "Манчестер Сити" 34 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Напомним, что УЕФА исключил "Манчестер Сити" из еврокубков сроком на два года. Из-за этого клуб может потерять многих ведущих игроков.

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