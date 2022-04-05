Бернарду Силва поделился ожиданиями от матча с "Атлетико" в ЛЧ

Фото: твиттер Силвы\Автор неизвестен

Португальский хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился ожиданиями от противостояния с мадридским "Атлетико" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Насколько "Сити" готов к четвертьфиналу ЛЧ? Команда, которую я вижу сегодня, очень хорошо подготовлена к таким моментам и матчам. У нас была отличная команда и пять сезонов назад, но сейчас мы гораздо лучше готовы к игре на таком уровне.

Мы однозначно прибавили. Это приходит с опытом. У нас были разочарования, но мы извлекли урок", - сказал португальский полузащитник.

Первая игра между "Манчестер Сити" и "Атлетико" состоится сегодня, 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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