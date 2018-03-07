Бернарду Силва поучаствовал в 10 голах "Манчестер Сити" в 2018 году и уступает по этому показателю только двум игрокам

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" принимает "Базель".

Счет в этом поединке открыл нападающий манкунианцев Габриэл Жезус, которому ассистировал Бернарду Силва.

Стоит отметить, что Силва в 2018 году принял участие в 10 голах "Сити" (5+5). По этому показателю он уступает только Серхио Агуэро (18) и Кевину Де Брюйне (11).

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