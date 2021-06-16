Бернарду Силва предпочитает "Барселону" "Атлетико"

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Бернарду Силва предпочитает "Барселону" "Атлетико"Фото: инстаграм Бернарду/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, португальский футболист Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно.

По информации источника, у футболиста есть предложение от "Атлетико", но он хотел бы перейти в "Барселону", которая также выражает заинтересованность в переходе игрока.

Отмечается, что, португальцу очень нравится город, он часто бывает в Барселоне. Также, он рос на матчах той "Барсы", с которой работал Пеп Гвардиола, поэтому выступление за каталонский клуб – это мечта хавбека.

Бернарду Силва уже сообщил Гвардиоле, что хотел бы сменить клуб ради новых вызовов.

В прошедшем сезоне 26-летний игрок провел 26 матчей в АПЛ, забил 2 мяча и сделал 6 голевых передач.

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