Бернарду Силва признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в марте
Болельщики "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока команды по итогам марта, сообщает официальный твиттер "горожан".
Приз получил португальский полузащитник Бернарду Силва, который опередил Рахима Стерлинга и Илкая Гюндогана.
The Man for March!— Manchester City (@ManCity) 9 апреля 2019 г.
You guys voted @BernardoCSilva as the @EtihadAirways Player of the Month
#mancity pic.twitter.com/2bAXFR0sEN
В течение марта Силва сыграл за "Сити" 5 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста.
Всего в нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 43 игры, в которых отличился 11 голами и 12 результативными передачами.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
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|33
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|4
|Тоттенхэм
|32
|64
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|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14