Бернарду Силва признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в марте

Болельщики "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока команды по итогам марта, сообщает официальный твиттер "горожан".

Приз получил португальский полузащитник Бернарду Силва, который опередил Рахима Стерлинга и Илкая Гюндогана.

The Man for March!



You guys voted @BernardoCSilva as the @EtihadAirways Player of the Month



#mancity pic.twitter.com/2bAXFR0sEN