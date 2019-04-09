Бернарду Силва признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в марте

Теги манчестер ситибернарду силварахим стерлингилкай гюндоган

Бернарду Силва признан лучшим игроком "Манчестер Сити" в марте

Болельщики "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока команды по итогам марта, сообщает официальный твиттер "горожан".

Приз получил португальский полузащитник Бернарду Силва, который опередил Рахима Стерлинга и Илкая Гюндогана.

В течение марта Силва сыграл за "Сити" 5 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста.

Всего в нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 43 игры, в которых отличился 11 голами и 12 результативными передачами.

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