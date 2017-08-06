Бернарду Силва прокомментировал возможный переход Мбаппе в "Манчестер Сити"

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Бернарду Силва прокомментировал возможный переход Мбаппе в "Манчестер Сити"Вингер английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва прокомментировал возможный переход форварда "Монако" Килиана Мбаппе в свой клуб.

"Это великий игрок. Я хотел бы увидеть его игру здесь. Однако решение о его трансфере должен принимать клуб... Мбаппе может стать суперзвездой. Вскоре он может стать одним из лучших игроков в мире. Иметь такого игрока в команде, для меня, как полузащитника, было бы прекрасно. Он - очень быстр, умен и хорош в завершении атак. Если же вспомнить, что ему только 18 лет - это безумие", - цитирует 22-летнего португальца football.fr.

Напомним, Мбаппе следующий сезон проведет в "Монако". | soccernews.ru

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