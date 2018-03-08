Бернарду Силва расхвалил Гвардиолу

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Бернарду Силва расхвалил ГвардиолуПолузащитник "Манчестер Сити"  Бернарду Силва расхвалил главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

По словам футболиста, он многому научился у наставника.

"Начинал в "Сити" я не с такой уверенностью, какая есть сейчас, но это нормально – всегда существует период адаптации. В последние два или три месяца я в фантастической форме и помогаю команде. Что я узнал от Гвардиолы? Все! И тактически, и технически, и мелкие детали. Приятно быть частью такой команды. Мы близки к титулу в Англии, но ничего не кончено. В футболе нельзя загадывать заранее", - отметил он.

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