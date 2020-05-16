Бернарду Силва рассказал, чем его раздражает Роналду
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду иногда вызывает у него раздражение.
"Думаю, он настолько велик благодаря своему менталитету. Роналду уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устаёт. Он всегда стремится к большему. Это касается и трофеев, и индивидуальных наград, и голов. Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счёт 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьёт. И забивает всегда Криштиану.
Когда идёт напряжённый матч и не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч Роналду. Он решит исход игры, он всегда приходит в решающие моменты. Когда Криштиану получает мяч, может произойти что-то особенное", - приводит слова Бернарду Goal.com.
Напомним, что хавбек и форвард вместе играют за сборную Португалии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18