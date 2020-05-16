Бернарду Силва рассказал, чем его раздражает Роналду

Теги манчестер ситибернарду силвакриштиану роналдуювентуспортугалия

Бернарду Силва рассказал, чем его раздражает Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду иногда вызывает у него раздражение.

"Думаю, он настолько велик благодаря своему менталитету. Роналду уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устаёт. Он всегда стремится к большему. Это касается и трофеев, и индивидуальных наград, и голов. Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счёт 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьёт. И забивает всегда Криштиану.

Когда идёт напряжённый матч и не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч Роналду. Он решит исход игры, он всегда приходит в решающие моменты. Когда Криштиану получает мяч, может произойти что-то особенное", - приводит слова Бернарду Goal.com.

Напомним, что хавбек и форвард вместе играют за сборную Португалии.

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