Бернарду Силва рассказал, чем его раздражает Роналду

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признался, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду иногда вызывает у него раздражение.

"Думаю, он настолько велик благодаря своему менталитету. Роналду уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устаёт. Он всегда стремится к большему. Это касается и трофеев, и индивидуальных наград, и голов. Иногда раздражает, когда на тренировке мы играем, счёт 1:1, а тренер говорит, что побеждает тот, кто забьёт. И забивает всегда Криштиану.

Когда идёт напряжённый матч и не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч Роналду. Он решит исход игры, он всегда приходит в решающие моменты. Когда Криштиану получает мяч, может произойти что-то особенное", - приводит слова Бернарду Goal.com.

Напомним, что хавбек и форвард вместе играют за сборную Португалии.

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