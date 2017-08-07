Бернарду Силва рассказал, кто посоветовал ему перебраться в "Манчестер Сити"

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Бернарду Силва рассказал, кто посоветовал ему перебраться в "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал, как проходил его трансфер из "Монако".

"Роналду и Нани рассказывали мне, что Манчестер - прекрасный город. Да, они играли за "Юнайтед", но они сказали, что "Сити" такой же отличный клуб и Премьер-лига мне понравится, потому что она - лучшая в мире. Арены здесь всегда заполнены, люди любят футбол.

Перед переездом все говорили мне: "Ох, Манчестер - такой плохой город, тебе не понравится". Но, приехав сюда, я понял, что это замечательное место, где живут действительно славные люди. Единственное, что омрачает - это погода. Я был немного шокирован" - приводит слова Силвы Mirror.

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