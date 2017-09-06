Бернарду Силва: "Роналду и Нани одобрили мой переход в "Манчестер Сити"
Вингер английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва высказался о своем переходе в стан "горожан" из "Монако".
"Когда я был с Португалией на Кубке Конфедераций и собирался подписать контракт с новым клубом, я расспросил у Криштиану Роналду и Нани о городе. Мне сказали, что он им нравится. Они сказали, что все люди - великолепны и что это настоящий футбольный город. Премьер-Лига - тоже конкурентный чемпионат с заполненными стадионами каждую неделю. Они оба сказали, что это будет большим шагом вперед для меня", - цитирует 23-летнего португальца FourFourTwo.
Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 23 миллиона евро в январе. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0