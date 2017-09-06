Бернарду Силва: "Роналду и Нани одобрили мой переход в "Манчестер Сити"

Вингер английского "Манчестер Сити" Бернарду Силва высказался о своем переходе в стан "горожан" из "Монако".

"Когда я был с Португалией на Кубке Конфедераций и собирался подписать контракт с новым клубом, я расспросил у Криштиану Роналду и Нани о городе. Мне сказали, что он им нравится. Они сказали, что все люди - великолепны и что это настоящий футбольный город. Премьер-Лига - тоже конкурентный чемпионат с заполненными стадионами каждую неделю. Они оба сказали, что это будет большим шагом вперед для меня", - цитирует 23-летнего португальца FourFourTwo.

Напомним, "Манчестер Сити" готов заплатить за Санчеса 23 миллиона евро в январе. | soccernews.ru