Бернарду Силва - третий игрок "Манчестер Сити", который отметился голами во всех турнирах этого сезона

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Бернарду Силва - третий игрок "Манчестер Сити", который отметился голами во всех турнирах этого сезона

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" обыграл "Базель" со счетом 4:0.

Один из голов на счету португальского полузащитника манкунианцев Бернарду Силвы.

Стоит отметить, что Силва стал третьим игроком "Манчестер Сити", который отметился голом во всех турнирах этого сезона. Ранее подобное удалось Серхио Агуэро и Кевину де Брюйне.

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