Бернарду Силва три из четырёх голов в АПЛ забил в ворота команд из "большой шестёрки"

В рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Челси" благодаря голу Бернарду Силвы.

Теперь в активе 23-летнего португальца четыре забитых мяча в играх Премьер-лиги этого сезона.

Как сообщает Opta, три из четырёх голов Силва забил в ворота команд из "большой шестёрки" АПЛ, огорчив "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".

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