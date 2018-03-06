Бернарду Силва три из четырёх голов в АПЛ забил в ворота команд из "большой шестёрки"

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Бернарду Силва три из четырёх голов в АПЛ забил в ворота команд из "большой шестёрки"

В рамках 29-го тура АПЛ "Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Челси" благодаря голу Бернарду Силвы.

Теперь в активе 23-летнего португальца четыре забитых мяча в играх Премьер-лиги этого сезона.

Как сообщает Opta, три из четырёх голов Силва забил в ворота команд из "большой шестёрки" АПЛ, огорчив "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси".

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Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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