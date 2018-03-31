Бернарду Силва: "У Гвардиолы невероятные амбиции"

Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва расхвалил главного тренера команды Хосепа Гвардиолую

По словам португальца, его наставник все время стремится только побеждать.

"Самым впечатляющим я считаю его стремление выигрывать все больше и больше. Он всегда хочет идти дальше. У него невероятные амбиции.

Чемпионат Англии – одна из лучших лиг в мире. Здесь много борьбы, стадионы всегда полны, судьи не очень часто вмешиваются в игру, что мне очень нравится". - сказал он.

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