Бернарду Силва верит в победу Португалии на ЧМ-2018

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Бернарду Силва верит в победу Португалии на ЧМ-2018Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва подчеркнул, что португальцы постараются выиграть мировое первенство, как и Евро-2016.

Напомним, что вчера чемпионы Европы добыли победу над Швейцарией (2:0) и заняли первое место в группею

"Фернанду Сантуш вселяет в игроков огромную уверенность, он всегда на нашей стороне. Мы всегда стараемся побеждать, как это было на Евро-2016. Теперь постараемся выиграть и чемпионат мира", - сказал он. | soccernews.ru

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