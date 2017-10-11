Бернарду Силва верит в победу Португалии на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва подчеркнул, что португальцы постараются выиграть мировое первенство, как и Евро-2016.

Напомним, что вчера чемпионы Европы добыли победу над Швейцарией (2:0) и заняли первое место в группею

"Фернанду Сантуш вселяет в игроков огромную уверенность, он всегда на нашей стороне. Мы всегда стараемся побеждать, как это было на Евро-2016. Теперь постараемся выиграть и чемпионат мира", - сказал он. | soccernews.ru