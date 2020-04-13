Бернарду Силва заявил, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул
Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва сказал, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом АПЛ в этом сезоне.
Отметим, что розыгрыш чемпионата Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Ливерпуль" за 9 туров до конца сезона опережает ближайшего соперника на 25 баллов.
"Конечно, "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом. Определенно.
Ситуация печальная, и, возможно, теперь если "Ливерпуль" выиграет АПЛ, команда не сможет насладиться этим в полной мере.
Они даже не смогут отпраздновать это со своими болельщиками. В ближайшие два-три месяца это будет сложно сделать", - передает слова Силвы Bleacher report.
На данный момент не известно, когда точно возобновится сезон АПЛ.
А еще: "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Лилля"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18