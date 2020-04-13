Бернарду Силва заявил, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул

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Бернарду Силва заявил, что "Ливерпуль" заслужил чемпионский титул

Хавбек "Манчестер Сити" Бернарду Силва сказал, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом АПЛ в этом сезоне.

Отметим, что розыгрыш чемпионата Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса. "Ливерпуль" за 9 туров до конца сезона опережает ближайшего соперника на 25 баллов.

"Конечно, "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом. Определенно.

Ситуация печальная, и, возможно, теперь если "Ливерпуль" выиграет АПЛ, команда не сможет насладиться этим в полной мере.

Они даже не смогут отпраздновать это со своими болельщиками. В ближайшие два-три месяца это будет сложно сделать", - передает слова Силвы Bleacher report.

На данный момент не известно, когда точно возобновится сезон АПЛ.

А еще: "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за хавбека "Лилля"| http://soccernews.ru
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