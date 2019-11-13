Бернарду Силву дисквалифицировали за шуточный твит про Менди

Футбольная ассоциация Англии озвучила наказание для полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы за его шутку в адрес партнёра по команде Бенжамена Менди.

Напомним, что португалец в твиттере сравнил француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде.

Футбольные чиновники увидели в публикации Бернарду Силвы проявление расизма и наказали его одноматчевой дисквалификацией.

Кроме того, футболиста оштрафовали на 50 тысяч фунтов и обязали пройти специальные курсы.

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