Бернат близок к возвращению в строй

Защитник мюнхенской "Баварии" Хуан Бернат начал тренироваться по индивидуальной программе, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 24-летний испанец, травмировавший лодыжку ещё в июне, совершал беговые упражнения под присмотром физиотерапевта.

Пока точно неизвестно, когда Бернат вернётся на поле.

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