Бернат возвращается в строй

Испанский защитник "Баварии" Хуан Бернат приступил к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист занимался с ограничениями, но с каждым днем его нагрузка будет увеличиваться. Через несколько недель испанец сможет вернуться на поле.

Напомним, что 24-летний Бернат получил травму летом и в этом сезоне не провел ни одного матча.

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