Бернд Лено назвал игрока, чей пенальти отразить сложнее всего

Вратарь лондонского "Арсенала" Бернд Лено рассказал, кто исполняет самые сложные, по его мнению, пенальти.

"Для меня - Лионеля Месси. После его разбега он так сильно бьёт в верхний угол, что нет никаких шансов отразить этот удар", - сказал Лено.

Согласно данным Transfermarkt, Месси в течение профессиональной карьеры пробил 114 пенальти, 88 из которых реализовал, то есть его процент эффективности - 77,2%.

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