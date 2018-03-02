Бернд Шустер: "Пытался подписать в "Реал" Иньесту"

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Бернд Шустер: "Пытался подписать в "Реал" Иньесту"Известный немецкий тренер Бернд Шустер рассказал о своем желании заполучить в мадридский "Реал", в котором он работал в период с 2007-го по 2008-й годы, нынешнего капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесты.

"... Мы также вели переговоры с Иньестой, у которого была прописана сумма отступных в контракте с "Барселоной" в размере 50-ти миллионов евро. Однако эта идея была им отвергнута", - цитирует 58-летнего специалиста Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" нацелился на Агуэро. | soccernews.ru

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