"Бернли" арендовал у "Челси" Дринкуотера

"Бернли" объявил об аренде хавбека "Челси" Дэниела Дринкуотера.

29-летний англичанин проведет в новом клубе один сезон. Напомним, что в свое время "Челси" приобрел игрока за 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дринкуотер провел всего одну игру в рамках Суперкубка Англии и более не появлялся на поле.

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