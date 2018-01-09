"Бернли" арендует хавбека "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Нкуду в ближайшее время станет игроком "Бернли", сообщает The Sun.

По сведениям издания, "бордовые" арендуют 22-летнего француза до лета 2018 года без права последующего выкупа.

В этом сезоне Нкуду сыграл за "Тоттенхэм" 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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