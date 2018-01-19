"Бернли" близок к подписанию хавбека "Эвертона"

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"Бернли" близок к подписанию хавбека "Эвертона"

Хавбек "Эвертона" Аарон Леннон близок к переходу в "Бернли".

Как сообщает ВВС, в скором времени игрок пройдет медобследование, после чего будет объявлено о переходе. Отмечается, что уход Леннона из "Эвертона" связан с приходом в клуб Тео Уолкотта.

В этом сезоне Леннон сыграл 19 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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