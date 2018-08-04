"Бернли" близок к подписанию защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы уже согласовали условия трансфера. Сумма сделки составит 17 миллионов евро.

25-летний Гибсон является воспитанником "Мидлсбро", за основную команду выступал с 2011 года, сыграл 204 матча и забил 4 гола.

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