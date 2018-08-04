"Бернли" близок к подписанию защитника "Мидлсбро"

Теги бернлимидлсбробен гибсон

"Бернли" близок к подписанию защитника "Мидлсбро"

"Бернли" близок к подписанию защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, клубы уже согласовали условия трансфера. Сумма сделки составит 17 миллионов евро.

25-летний Гибсон является воспитанником "Мидлсбро", за основную команду выступал с 2011 года, сыграл 204 матча и забил 4 гола.

Не пропустите: Харт близок к переходу в другой клуб АПЛ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов