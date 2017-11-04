"Бернли", "Брайтон", "Хаддерсфилд" и "Борнмут" заработали по три очка

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"Бернли", "Брайтон", "Хаддерсфилд" и "Борнмут" заработали по три очка

Представляем результаты 11-го тура АПЛ.

"Хаддерсфилд" – "Вест Бромвич" 1:0

Гол: ван Ла Парра, 44 - 1:1

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 79), Хадерджонай, Шиндлер, Инс, Хогг, ван Ла Парра (Уильямс, 62), Муй, Качунга (Крэйни, 61), Депуатр.

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи (Филлипс, 59), Бэрри, Крыховяк (Макклейн, 59), Робсон-Кану (Рондон, 59), Ливермор, Ньом, Родригес.

Предупреждения: Шиндлер (25), Хегази (31), Ньом (35), Бэрри (53), Уильямс (70).

Удаление: Шиндлер (57).


"Суонси" – "Брайтон" 0:1

Гол: Мюррей, 29 - 0:1

"Суонси": Фабианьски, Моусон, Фернандес, Нотон, Фер, Клукас (Раутледж, 79), Кэрролл (Нарсинх, 59), Ки Сон Ен, Дайер, Айю (Макберни, 79), Абрахам.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 85), Кнокерт, Искьердо (Марч, 66), Мюррей (Хемед, 79).

Предупреждения: Фернандес (29), Данк (37), Клукас (66).


"Ньюкасл" – "Борнмут" 0:1

Гол: Кук, 90 - 0:1

"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс (Кларк, 55), Манкильо, Йедлин, Лежен, Шелви, Ритчи, Хэйден, Атсу (Мерфи, 82), Хоселу (Перес, 68), Гэйл.

"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Аке, Кук, Артер, Серман, Пью, Айб (Дефо, 76), Кинг, Уилсон (Смит, 75).

Предупреждения: Серман (20), Лежен (63), Фрэнсис (77), Шелви (84).


"Саутгемптон" – "Бернли" 0:1

Гол: Воукс, 81 - 0:1

"Саутгемптон": Форстер, ван Дейк, Бертран, Соареш, Йосида, Дэвис, Ромеу, Тадич (Лонг, 76), Буфаль (Уорд-Проуз, 90), Редмонд, Габбьядини (Остин, 65).

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Барнс, 65), Гудмундссон, Брэйди, Вуд (Воукс, 65).  

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 10 4
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