"Бернли", "Брайтон", "Хаддерсфилд" и "Борнмут" заработали по три очка
Представляем результаты 11-го тура АПЛ.
"Хаддерсфилд" – "Вест Бромвич" 1:0
Гол: ван Ла Парра, 44 - 1:1
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Мэлоун (Леве, 79), Хадерджонай, Шиндлер, Инс, Хогг, ван Ла Парра (Уильямс, 62), Муй, Качунга (Крэйни, 61), Депуатр.
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Маколи (Филлипс, 59), Бэрри, Крыховяк (Макклейн, 59), Робсон-Кану (Рондон, 59), Ливермор, Ньом, Родригес.
Предупреждения: Шиндлер (25), Хегази (31), Ньом (35), Бэрри (53), Уильямс (70).
Удаление: Шиндлер (57).
"Суонси" – "Брайтон" 0:1
Гол: Мюррей, 29 - 0:1
"Суонси": Фабианьски, Моусон, Фернандес, Нотон, Фер, Клукас (Раутледж, 79), Кэрролл (Нарсинх, 59), Ки Сон Ен, Дайер, Айю (Макберни, 79), Абрахам.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Сальтор, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс (Браун, 85), Кнокерт, Искьердо (Марч, 66), Мюррей (Хемед, 79).
Предупреждения: Фернандес (29), Данк (37), Клукас (66).
"Ньюкасл" – "Борнмут" 0:1
Гол: Кук, 90 - 0:1
"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс (Кларк, 55), Манкильо, Йедлин, Лежен, Шелви, Ритчи, Хэйден, Атсу (Мерфи, 82), Хоселу (Перес, 68), Гэйл.
"Борнмут": Бегович, Фрэнсис, Дэниэлс, Аке, Кук, Артер, Серман, Пью, Айб (Дефо, 76), Кинг, Уилсон (Смит, 75).
Предупреждения: Серман (20), Лежен (63), Фрэнсис (77), Шелви (84).
"Саутгемптон" – "Бернли" 0:1
Гол: Воукс, 81 - 0:1
"Саутгемптон": Форстер, ван Дейк, Бертран, Соареш, Йосида, Дэвис, Ромеу, Тадич (Лонг, 76), Буфаль (Уорд-Проуз, 90), Редмонд, Габбьядини (Остин, 65).
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур, Хендрик (Барнс, 65), Гудмундссон, Брэйди, Вуд (Воукс, 65).
Смотрите также обзор матча "Сток" - "Лестер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|10
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|16
|Борнмут
|11
|10
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|18
|Суонси Сити
|11
|8
|19
|Эвертон
|10
|8
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4