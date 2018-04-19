"Бернли" – "Челси" – 1:2 (обзор)

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"Бернли" – "Челси" – 1:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии между "Бернли" и "Челси" (1:2).

Видео: "Бернли" – "Челси".

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Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

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2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Вест Хэм Юнайтед 33 35
15 Хаддерсфилд Таун 34 35
16 Кристал Пэлас 34 34
17 Суонси Сити 33 33
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20 Вест Бромвич Альбион 34 24
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