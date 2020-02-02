"Бернли" и "Арсенал" сыграли вничью в матче АПЛ

Теги арсенал лондонбернли

"Бернли" и "Арсенал" сыграли вничью в матче АПЛ

В 25-м туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Бернли". Данный матч стал 250-м для полузащитник "канониров" Месута Озила в составе лондонского клуба.

"Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Бернли" поднялся на 11-ю позицию.

"Бернли" – "Арсенал" - 0:0

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Уиллок, 63), Гендузи, Джака, Мартинелли, Ляказетт, Обамеянг, Сака (Торрейра, 46).

Не пропустите: Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов