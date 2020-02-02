"Бернли" и "Арсенал" сыграли вничью в матче АПЛ
В 25-м туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Бернли". Данный матч стал 250-м для полузащитник "канониров" Месута Озила в составе лондонского клуба.
"Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Бернли" поднялся на 11-ю позицию.
"Бернли" – "Арсенал" - 0:0
"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Уиллок, 63), Гендузи, Джака, Мартинелли, Ляказетт, Обамеянг, Сака (Торрейра, 46).
Не пропустите: Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18