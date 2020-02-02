"Бернли" и "Арсенал" сыграли вничью в матче АПЛ

В 25-м туре чемпионата Англии лондонский "Арсенал" на выезде сыграл вничью с "Бернли". Данный матч стал 250-м для полузащитник "канониров" Месута Озила в составе лондонского клуба.

"Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Бернли" поднялся на 11-ю позицию.

"Бернли" – "Арсенал" - 0:0

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Озил (Уиллок, 63), Гендузи, Джака, Мартинелли, Ляказетт, Обамеянг, Сака (Торрейра, 46).

Не пропустите: Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение. | http://soccernews.ru