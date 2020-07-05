"Бернли" и "Шеффилд" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Бернли" и "Шеффилд" не выявили победителя в матче АПЛ

В рамках 33-го тура АПЛ "Бернли" сыграл вничью с "Шеффилдом".

На данный момент "Бернли" занимает в чемпионате девятое место, а "Шеффилд" - восьмое.

"Бернли" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Голы: Тарковски, 43 - 1:0, Иган, 80 - 1:1

"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Питерс, Браунхилл, Вествуд, Макнил, Лонг, Выдра (Вуд, 69), Родригес.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Робинсон (О`Коннелл, 55), Иган, Болдок, Норвуд (Шарп, 54), Осборн, Берге, Башем (Родуэлл, 75), Макголдрик, Макберни (Муссе, 71).      

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