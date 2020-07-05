"Бернли" и "Шеффилд" не выявили победителя в матче АПЛ
В рамках 33-го тура АПЛ "Бернли" сыграл вничью с "Шеффилдом".
На данный момент "Бернли" занимает в чемпионате девятое место, а "Шеффилд" - восьмое.
"Бернли" - "Шеффилд Юнайтед" 1:1
Голы: Тарковски, 43 - 1:0, Иган, 80 - 1:1
"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Питерс, Браунхилл, Вествуд, Макнил, Лонг, Выдра (Вуд, 69), Родригес.
"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Робинсон (О`Коннелл, 55), Иган, Болдок, Норвуд (Шарп, 54), Осборн, Берге, Башем (Родуэлл, 75), Макголдрик, Макберни (Муссе, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18