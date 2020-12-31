"Бернли" из АПЛ приобрели американские инвесторы

У клуба Английской Премьер Лиги "Бернли" будет новый владелец. По информации Sky Sports, 84% акций команды купит американская инвестиционная компания ALK Capital.

Руководство АПЛ одобрило и ратифицировало это соглашение. Британские бизнесмены Майк Гарлик (было 49,25% акций "Бернли") и Джон Банаскевич (28,2%) останутся в клубе в качестве директоров.



За последние 10 сезонов клуб дважды покидал высший английский дивизион. В прошлом сезоне, "Бернли" заняли в АПЛ 10 строчку таблица, но в этом пока дела обстоят хуже.

После 15 туров набрано 16 очков. Клуб занимает 16 место.