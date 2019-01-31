"Бернли" креативно объявил о трансфере знаменитого английского "робота"
"Бернли" объявил о переходе нападающего "Сток Сити" Питера Крауча.
"Бордовые" сообщили об этом в клубном твиттере, прикрепив к посту видео с игрушечным роботом. Напомним, что Крауч при праздновании голов часто исполнял танец робота.
Announcing... @petercrouch pic.twitter.com/AsqauruKHp— Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 января 2019 г.
В этом сезоне 38-летний Крауч провел 23 матча в Чемпионшипи, забил один мяч и отдал один голевой пас. Ранее он играл за "Тоттенхэм", "Дулвич", "Хасслехолм", КПР, "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", вновь "Портсмут" и вновь "Тоттенхэм". За сборную Англии сыграл 42 матча и забил 22 гола. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|24
|56
|3
|Тоттенхэм
|24
|54
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|23
|31
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11