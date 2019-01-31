"Бернли" креативно объявил о трансфере знаменитого английского "робота"

"Бернли" объявил о переходе нападающего "Сток Сити" Питера Крауча.

"Бордовые" сообщили об этом в клубном твиттере, прикрепив к посту видео с игрушечным роботом. Напомним, что Крауч при праздновании голов часто исполнял танец робота.

В этом сезоне 38-летний Крауч провел 23 матча в Чемпионшипи, забил один мяч и отдал один голевой пас. Ранее он играл за "Тоттенхэм", "Дулвич", "Хасслехолм", КПР, "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", вновь "Портсмут" и вновь "Тоттенхэм". За сборную Англии сыграл 42 матча и забил 22 гола. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

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