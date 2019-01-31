"Бернли" креативно объявил о трансфере знаменитого английского "робота"

Теги бернлисток ситипитер краучтрансферы

"Бернли" креативно объявил о трансфере знаменитого английского "робота"

"Бернли" объявил о переходе нападающего "Сток Сити" Питера Крауча.

"Бордовые" сообщили об этом в клубном твиттере, прикрепив к посту видео с игрушечным роботом. Напомним, что Крауч при праздновании голов часто исполнял танец робота.

В этом сезоне 38-летний Крауч провел 23 матча в Чемпионшипи, забил один мяч и отдал один голевой пас. Ранее он играл за "Тоттенхэм", "Дулвич", "Хасслехолм", КПР, "Портсмут", "Астон Виллу", "Норвич", "Саутгемптон", "Ливерпуль", вновь "Портсмут" и вновь "Тоттенхэм". За сборную Англии сыграл 42 матча и забил 22 гола. Обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии.

Не пропустите: "Ньюкасл" арендовал игрока "Монако" Барреку. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Пора ставить точку: экс-игрок "Динамо" высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Пора ставить точку: экс-игрок "Динамо" высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов