"Бернли" купил лучшего бомбардира Чемпионшипа

Форвард "Лидса" Крис Вуд перешёл в "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 16,4 миллионов евро. 25-летний новозеландец заключил с "бордовыми" контракт до лета 2021 года.

В "Бернли" Вуд, который по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа (27 голов в 44 матчах), будет играть под номером 11.

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