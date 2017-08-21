"Бернли" купил лучшего бомбардира Чемпионшипа
Форвард "Лидса" Крис Вуд перешёл в "Бернли", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 16,4 миллионов евро. 25-летний новозеландец заключил с "бордовыми" контракт до лета 2021 года.
В "Бернли" Вуд, который по итогам прошлого сезона стал лучшим бомбардиром Чемпионшипа (27 голов в 44 матчах), будет играть под номером 11.
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|Саутгемптон
|2
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