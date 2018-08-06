"Бернли" купил защитника за 17 миллионов евро

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"Бернли" купил защитника за 17 миллионов евро

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. 25-летний футболист заключил с "бордовыми" четырёхлетний контракт.

Гибсон является воспитанником "Мидлсбро", за основную команду выступал с 2010 года, сыграл 204 матча и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Плимуту", "Йорк Сити" и "Транмир Роверс".

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