"Бернли" – "Манчестер Сити" - 1:1 (обзор)

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"Бернли" – "Манчестер Сити" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура АПЛ между "Бернли" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Сенсация на "Терф Мур": "Бернли" вырывает ничью в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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