"Бернли" минимально обыграл "Кристал Пэлас"

В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги "Бернли" дома выиграл у "Кристал Пэлас", который до сих пор не набрал ни одного очка в чемпионате.

"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0

Гол: Вуд, 3 - 1:0.

"Бернли": Хитон (Поп, 36), Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Корк, Дефур (Вествуд, 82), Брэйди, Вуд, Воукс (Барнс, 64).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Фосу-Менса, Данн, Шлюпп, Макартур (Ридевалд, 81), Кабай, Панчон, Таунсенд, Бентеке, Ли (Лумека, 65).

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре со "Сток Сити". | soccernews.ru