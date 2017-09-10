"Бернли" минимально обыграл "Кристал Пэлас"

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"Бернли" минимально обыграл "Кристал Пэлас"В матче 4-го тура английской Премьер-Лиги "Бернли" дома выиграл у "Кристал Пэлас", который до сих пор не набрал ни одного очка в чемпионате.

"Бернли" - "Кристал Пэлас" - 1:0

Гол: Вуд, 3 - 1:0.

"Бернли": Хитон (Поп, 36), Лоутон, Тарковски, Ми, Уорд, Гудмундссон, Корк, Дефур (Вествуд, 82), Брэйди, Вуд, Воукс (Барнс, 64).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, Фосу-Менса, Данн, Шлюпп, Макартур (Ридевалд, 81), Кабай, Панчон, Таунсенд, Бентеке, Ли (Лумека, 65).

Напомним, вчера "Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре со "Сток Сити". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 4 10
2 Манчестер Сити 4 10
3 Челси 4 9
4 Уотфорд 4 8
5 Тоттенхэм 4 7
6 Хаддерсфилд Таун 3 7
7 Бернли 4 7
8 Ливерпуль 4 7
9 Вест Бромвич Альбион 4 7
10 Арсенал Лондон 4 6
11 Сток Сити 4 5
12 Саутгемптон 4 5
13 Брайтон & Хоув Альбион 4 4
14 Суонси Сити 3 4
15 Эвертон 4 4
16 Ньюкасл Юнайтед 3 3
17 Лестер Сити 4 3
18 Борнмут 4 0
19 Кристал Пэлас 4 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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