"Бернли" на своём поле одолел "Ньюкасл"

Теги бернлиньюкасл юнайтед

"Бернли" на своём поле одолел "Ньюкасл"

В рамках десятого тура АПЛ "Бернли" дома минимально обыграл "Ньюкасл" благодаря голу Джеффа Хендрика на 74-й минуте матча.

"Бернли" – "Ньюкасл" - 1:0

Гол: Хендрик, 74 - 1:0.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Ми, Корк, Дефур (Вествуд, 76), Хендрик, Брэйди, Гудмундссон, Барнс.

"Ньюкасл": Эллиот, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Лежен, Ритчи (Мерфи, 79), Шелви, Диаме (Гэйл, 83), Атсу, Перес (Хэйден, 76), Хоселу.

Не пропустите: Эллардайс готов возглавить "Эвертон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 28
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 10 20
4 Челси 10 19
5 Арсенал Лондон 10 19
6 Ливерпуль 10 16
7 Уотфорд 10 15
8 Ньюкасл Юнайтед 9 14
9 Саутгемптон 10 13
10 Бернли 9 13
11 Лестер Сити 10 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 10 12
13 Хаддерсфилд Таун 10 12
14 Сток Сити 10 11
15 Вест Бромвич Альбион 10 10
16 Вест Хэм Юнайтед 10 9
17 Суонси Сити 10 8
18 Эвертон 10 8
19 Борнмут 10 7
20 Кристал Пэлас 10 4
Полная таблица

топ-5 тегов