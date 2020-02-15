"Бернли" на выезде обыграл "Саутгемптон" в АПЛ

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"Бернли" на выезде обыграл "Саутгемптон" в АПЛ

"Саутгемптон" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Англии потерпел поражение от "Бернли".

Победный гол забил нападающего Матей Выдра. Для него это первый мяч в сезоне.

"Саутгемптон" - "Бернли" - 1:2 (1:1)

Голы: Уэствуд, 2 - 0:1, Ингс, 18 - 1:1, Выдра, 60 - 1:2.

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Вестергор, Стивенс, Уокер-Питерс (Обафеми, 73), Уорд-Проуз, Армстронг, Хейбьерг, Ш.Лонг (Адамс, 86), Ингс, Буфаль (Дженепо, 39).

"Бернли": Поуп, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд (Выдра, 22), Макнейл.

В турнирной таблице АПЛ "Саутгемптон" занимает 13 место, "Бернли" расположился на 10 строчке.

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