"Бернли" на выезде переиграл "Брайтон" в 26-м туре АПЛ

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"Бернли" на выезде переиграл "Брайтон" в 26-м туре АПЛ

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Бернли" в гостях добыл победу над "Брайтоном" со счётом 3:1. На дубль Криса Вуда и гол Эшли Барнса с пенальти точным выстрелом ответил Шейн Даффи.

"Брайтон" – "Бернли" - 1:3

Голы: Вуд, 26 - 0:1, Вуд, 61 - 0:2, Барнс, 74 (пенальти) - 0:3, Даффи, 76 - 1:3.

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Гросс (Биссума, 66), Стивенс, Проппер, Марч (Кнокерт, 48), Локадия (Джаханбахш, 66), Мюррей.

"Бернли": Хитон, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Барнс.

Благодаря набранным трём очкам "Бернли" догнал "Брайтон" в турнирной таблице АПЛ - теперь они делят 14-15 место.

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