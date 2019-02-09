"Бернли" на выезде переиграл "Брайтон" в 26-м туре АПЛ
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Бернли" в гостях добыл победу над "Брайтоном" со счётом 3:1. На дубль Криса Вуда и гол Эшли Барнса с пенальти точным выстрелом ответил Шейн Даффи.
"Брайтон" – "Бернли" - 1:3
Голы: Вуд, 26 - 0:1, Вуд, 61 - 0:2, Барнс, 74 (пенальти) - 0:3, Даффи, 76 - 1:3.
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Монтойя, Данк, Гросс (Биссума, 66), Стивенс, Проппер, Марч (Кнокерт, 48), Локадия (Джаханбахш, 66), Мюррей.
"Бернли": Хитон, Тарковски, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Барнс.
Благодаря набранным трём очкам "Бернли" догнал "Брайтон" в турнирной таблице АПЛ - теперь они делят 14-15 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11