"Бернли" назвал "Тоттенхэму" цену на вратаря Поупа

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"Бернли" назвал "Тоттенхэму" цену на вратаря Поупа

Стало известно, сколько "Бернли" потребовал у "Тоттенхэма" за трансфер голкипера Ника Поупа.

По информации Lancs.live, 28-летнего футболиста оценили в 58 миллионов евро.

Напомним, что английский вратарь может заменить в составе "шпор" Уго Льориса, которого торгует ПСЖ.

В текущем сезоне Поуп пропустил 26 голов в 25 матчах. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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