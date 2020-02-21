"Бернли" не отпустил Выдру в "Локомотив"

Представитель форварда "Бернли" Матея Выдры Ондрей Хованец сказал, что английский клуб не отпустит футболиста в московский "Локомотив".

"Локомотив" официально обратился к "Бернли" по поводу Выдры в начале недели. Но в итоге они решили его не отпускать", - сказал Хованец.

В этом сезоне 27-летний футболист участвовал в 9 матчах, отметившись 2 ассистами. Трансферная стоимость игрока - 5 миллионов евро. Его контракт с "Бернли" рассчитан до лета 2021 года.

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