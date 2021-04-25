"Бернли" неожиданно разгромил "Вулверхэмптон"

Теги бернливулверхэмптон

 "Бернли" неожиданно разгромил "Вулверхэмптон"

Фото: твиттер "Бернли"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Бернли" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0. Победу гостям принесли хет-трик Криса Вуда и гол Эшли Вествуда.

"Бернли", набрав 36 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 41 очком остался на 12-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Бернли" - 0:4 (0:3)
Голы: Вуд, 15 - 0:1, Вуд, 21 - 0:2, Вуд, 44 - 0:3, Вествуд, 85 - 0:4

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду (Фабиу Силва, 58), Боли, Саисс, Поденсе (Гиббс-Уайт, 69), Рубен Невеш (Витинья, 69), Траоре, Дендонкер, Коуди, Виллиан Жозе.

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Лоутон, Ми, Тарковски, Вествуд, Браунхилл, Корк, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 73).

Не пропустите: "Челси" минимально переиграл "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов

Появились фото новой роскошной квартиры Месси в Майами за 7 миллионов долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов