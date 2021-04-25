 "Бернли" неожиданно разгромил "Вулверхэмптон"

Фото: твиттер "Бернли"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Бернли" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 4:0. Победу гостям принесли хет-трик Криса Вуда и гол Эшли Вествуда.

"Бернли", набрав 36 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 41 очком остался на 12-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Бернли" - 0:4 (0:3)

Голы: Вуд, 15 - 0:1, Вуд, 21 - 0:2, Вуд, 44 - 0:3, Вествуд, 85 - 0:4

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Аит-Нури, Семеду (Фабиу Силва, 58), Боли, Саисс, Поденсе (Гиббс-Уайт, 69), Рубен Невеш (Витинья, 69), Траоре, Дендонкер, Коуди, Виллиан Жозе.

"Бернли": Поуп, Тэйлор, Лоутон, Ми, Тарковски, Вествуд, Браунхилл, Корк, Макнил, Вуд, Выдра (Родригес, 73).

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