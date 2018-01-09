"Бернли" объявил о переходе Нкуду

Полузащитник "Тоттенхэма" Жорж-Кевин Нкуду стал игроком "Бернли", информирует официальный сайт клуба.

Как и сообщалось ранее, "бордовые" арендовали 22-летнего француза до лета 2018 года без права последующего выкупа.

В этом сезоне Нкуду сыграл за "Тоттенхэм" 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. | http://soccernews.ru