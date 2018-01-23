"Бернли" объявил о продлении контракта с главным тренером

Теги бернлишон дайч

"Бернли" объявил о продлении контракта с главным тренером
Главный тренер "Бернли" Шон Дайч подписал новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между наставником и клубом будет действовать до лета 2022 года.

46-летний Дайч возглавляет "Бернли" с 2012 года. Под его руководством клуб вышел в Премьер-лигу в 2014 год, но сразу же вылетела в Чемпионшип. Впрочем через сезон клуб вновь вернулся в элиту.

В этом сезоне "бордовые" занимают восьмое место в АПЛ после 24 туров.

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