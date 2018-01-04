"Бернли" объявил о продлении соглашения с ведущим защитником

Теги бернлиджеймс тарковски

"Бернли" объявил о продлении соглашения с ведущим защитником

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с ведущим защитником Джеймсом Тарковски.

25-летний центрбек заключил с "бордовыми" соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Тарковски выступает за "Бернли" с 2016 года, сыграл 49 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Арсенал" и "Манчестер Сити" поборются за бека "Бернли" Тарковски. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов