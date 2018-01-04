"Бернли" объявил о продлении соглашения с ведущим защитником

"Бернли" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с ведущим защитником Джеймсом Тарковски.

25-летний центрбек заключил с "бордовыми" соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Тарковски выступает за "Бернли" с 2016 года, сыграл 49 матчей, результативными действиями не отличался.

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